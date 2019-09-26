В Петербурге фигурантов дела медцентров отправили в СИЗО

Мужчин подозревают в мошенничестве – они якобы предоставляли некачественные услуги. Жертвами стали сотни человек.

Слушание состоялось сегодня, 26 сентября, в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга. Павла Сердюкова и Александру Шукайлова задержали при обысках в медцентрах и решили отправить в СИЗО на ближайшие два месяца. Судьба Михаила Фраймана выяснится в пятницу – защита добилась отсрочки заседания.

Еще один сотрудник клиники, Павел Сердюков, уверяет, что ему директора обещали – все законно. Сердюков отметил, что работодатели часто задерживали зарплату и требовали роста продаж услуг. Следствие уверено, что медик выполнял свою роль и далеко не пассивную. Его защита просила отправить под домашний арест.

Помимо выше упомянутых лиц, по делу проходят еще восемь человек. Они дают показания и были отпущены под подписку о невыезде.

Корреспондент «Мойки 78» отметил, что все подозреваемые выглядят устало, то же касается и сотрудников правоохранительных органов.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Петербурге возбудили 12 уголовных дел о мошенничестве в частных медцентрах.