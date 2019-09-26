В Ленобласти откопали самолет времен ВОВ

Необычная находка все это время находилась под землей у поселка Мга.

Об этом стало известно сегодня, 26 сентября. Обо всем сообщали в ГУ МЧС по Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На раскопки в Кировский район отправились курсанты. Сначала они обнаружили части самолета – элементы крыльев, двигателя и прочие. Когда начали копать, то нашли самолет Ил-2 – он неплохо сохранился.

В кабине также находились останки пилота – его личность удалось установить, им оказался Гулякин Николай Трофимович. Сейчас сотрудники МЧС пытаются связаться с его родными, чтобы сообщить им новость и передать найденные личные вещи. Уточняется, что погиб пилот 31 августа 1942 года.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что чемодан с телом женщины внутри откопали в лесу Петербурга. На теле погибшей имелись многочисленные повреждения, которые свидетельствуют о насильственной смерти. А во рту находился окровавленный кляп.