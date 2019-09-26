Стало известно, когда состоится следующий бой Хабиба Нурмагомедова

Спортсмен намерен драться весной 2020 года – либо в марте, либо в апреле.

Об этом стало известно 26 сентября. Обо всем сообщает ТАСС. Российский боец Хабиб Нурмагомедов почти определился с планами на ближайшее будущее. Его следующим противником может стать либо Тони Фергюсон, либо Жорж Сен-Пьер. Спортсмен рассказывал, что был бы рад драться в Москве или Санкт-Петербурге – пока что не сообщаются ни место, ни дата боя, но, предположительно, все состоится весной 2020 года. Глава UFC Дана Уайт пообещал сделать все, чтобы обошлось без неприятных историй.

Напоминаем, что о реванше мечтает Конор Макгрегор, который проиграл Хабибу в прошлом октябре. Менеджер россиянина не раз уверял, что им это неинтересно.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Хабиб выступит на форуме на «Газпром Арене». Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов вернется в Петербург 5 октября. Его выступление состоится в рамках Synergy Global Forum.