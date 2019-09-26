Правительство ограничит цены на гостиницы в Петербурге во время ЧЕ

Это сделают для того, чтобы предприниматели не завышали цены на жилье и не вынуждали людей арендовать квартиры за огромные деньги.

Об этом стало известно 26 сентября. Обо всем сообщается на портале проектов правовых информационных актов. Кремль думает над ограничением цен на гостиницы в Санкт-Петербурге на время чемпионата Европы по футболу, который пройдет летом 2020 года.

По предварительным данным, за самый лучший номер гостиница сможет запросить максимум 525 тысяч рублей. Стандартный же не должен стоить более 15 тысяч рублей за сутки. Отмечается, что койка в хостеле должна оставаться доступной и не стоить дороже тысячи рублей.

Те же правила были актуальны во время других чемпионатов, чтобы предотвратить возможные спекуляции. Ожидается, что наплыв туристов будет слишком высок, а спрос, как известно, заставляет предпринимателей повышать цены на услуги.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Смольный готовит льготы для бизнесменов, инвестирующих в хостелы.