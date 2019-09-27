В Гатчине пьяный садист зарезал собаку, его будут судить

Житель Гатчинского района зарезал собаку. Материалы дела в отношении садиста уже направлены прокуратурой в областной суд.

По информации прокуратуры Ленобласти, убийство животного произошло в деревне под названием Шпаньково. Известно, что садист находился в состоянии алкогольного опьянения, а пострадавшие животные, которых было двое, сидели на привязи возле частного дома.

Мужчина, без каких-либо причин, схватил серп и принялся наносить удары по собакам. В результате действий садиста одна из них скончалась. Другая собака выжила, но получила тяжелые травмы.

За жестокое обращение с животными пьяный садист может оказаться за решеткой на пять лет.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала об инциденте в Калининском районе, где мужчина выкинул собаку из окна 4 этажа жилого дома.