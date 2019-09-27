Часть домов в Выборге все еще не отапливается

Часть домов в Выборге все еще не отапливается
Жители Выборга живут в холоде уже неделю. Фото: pixabay

Жильцы домов нескольких управляющий компаний в Выборге все еще мерзнут в холодных квартирах, хотя отопительный сезон в городе уже стартовал.

Управляющие компании и ТСЖ приготовились к подаче отопления в дома после длительного времени, когда температура в воздухе в городе держалась на отметке в 8 градусов тепла. Власти Выборгского района неоднократно предупреждали управляющие организации о необходимости подготовки к наступающим холодам. Однако впоследствии оказалось, что к отопительному сезону готовы не все УК и ТСЖ, сообщает Piter.TV.

Жильцы некоторых домов все еще сидят без отопления, в то время как диспетчерские службы игнорируют звонки горожан, либо дают сомнительные рекомендации.

Администрация Выборгского района предоставила изданию перечень лидирующих по количеству жалоб УК. Ими оказались УК «Терем», «Выборгский маяк», «Энергопроект-М» и «Рассвет».

Во все перечисленные компании были совершены звонки на «горячую линию». Некоторые компании объясняют ситуацию аварией на «Теплоэнерго», а кто-то грубо отправляет жильцов к соседям сверху для стравливания воздуха с батарей, хотя отопления нет во всем доме.

Некоторые компании уверяли, что тепло подается не в течение нескольких дней, а в течение месяца, поэтому отправляли горожан спокойно ждать тепло в квартирах. Отметим, что перерыв в подаче отопления ограничивается законом 16 часами. А жители Выборга живут в холоде уже неделю.

Администрация Выборгского района пытается решить данную проблему. Соответствующие распоряжения уже вынесены.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Невском районе отопительный сезон начался не для всех.

выборг ленобласть отопление тсж управляющие компании
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Финская таможня запустила русскоязычную версию сайта
Жительница Бугров осталась без украшений после поездки в лифте
Фермерская продукция из Ленобласти будет представлена на Красной площади
«Зениту» изменили наказание за драку фанатов с ОМОНом
Спрос на петербургские машины падает, на китайские – растет
Шнуров прокомментировал запрет курить на балконах
Часть домов в Выборге все еще не отапливается
В Петербурге возведут еще один мост через Неву