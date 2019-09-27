Часть домов в Выборге все еще не отапливается

Жильцы домов нескольких управляющий компаний в Выборге все еще мерзнут в холодных квартирах, хотя отопительный сезон в городе уже стартовал.

Управляющие компании и ТСЖ приготовились к подаче отопления в дома после длительного времени, когда температура в воздухе в городе держалась на отметке в 8 градусов тепла. Власти Выборгского района неоднократно предупреждали управляющие организации о необходимости подготовки к наступающим холодам. Однако впоследствии оказалось, что к отопительному сезону готовы не все УК и ТСЖ, сообщает Piter.TV.

Жильцы некоторых домов все еще сидят без отопления, в то время как диспетчерские службы игнорируют звонки горожан, либо дают сомнительные рекомендации.

Администрация Выборгского района предоставила изданию перечень лидирующих по количеству жалоб УК. Ими оказались УК «Терем», «Выборгский маяк», «Энергопроект-М» и «Рассвет».

Во все перечисленные компании были совершены звонки на «горячую линию». Некоторые компании объясняют ситуацию аварией на «Теплоэнерго», а кто-то грубо отправляет жильцов к соседям сверху для стравливания воздуха с батарей, хотя отопления нет во всем доме.

Некоторые компании уверяли, что тепло подается не в течение нескольких дней, а в течение месяца, поэтому отправляли горожан спокойно ждать тепло в квартирах. Отметим, что перерыв в подаче отопления ограничивается законом 16 часами. А жители Выборга живут в холоде уже неделю.

Администрация Выборгского района пытается решить данную проблему. Соответствующие распоряжения уже вынесены.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Невском районе отопительный сезон начался не для всех.