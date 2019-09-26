В Невском районе отопительный сезон начался не для всех

В Невском районе отопительный сезон начался не для всех
Обслуживающие организации занимаются устранением проблем. Фото: Baltphoto/ Elena YAkovleva-1-1

С начала отопительного сезона в Невском районе Северной столицы произошло 12 технологических нарушений ресурсоснабжающих организаций. С 24 сентября отопление не поступило в 184 здания.

По зоне теплоснабжения ГУП ТЭК СПб зафиксировано 6 нарушений, 31 дом отключили от отопления, а по зоне «Теплосети» — 153 здания.

Согласно информации администрации, сообщает «Фонтанка.ру», ремонтные работы до сих пор продолжаются на левом берегу Невского района. Речь идет о реконструкции 2 центральных тепловых пунктов.

Ранее в GazetaSPb сообщали о модернизации системы теплоснабжения в одном из районов города. Работами занимается «Теплосеть».

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