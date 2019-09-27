Жительница Бугров осталась без украшений после поездки в лифте

Правоохранители задержали злоумышленника, напавшего на женщину в лифте в поселке Бугры Всеволожского района Ленинградской области.
Как стало известно GazetaSPb, мужчина напал на жительницу в лифте одного из многоквартирных домов по Школьной улице в Буграх. Он отобрал у нее несколько ювелирных изделий, после чего скрылся. Инцидент произошел в ночь на 26 сентября.
Патрульный наряд полиции задержал подозреваемого в грабеже. Им оказался безработный местный житель, ранее его неоднократно судили.
Сотрудники правоохранительных органов изъяли похищенное. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее GazetaSPb сообщала, что двух мужчин подозревают в хищении денег и смартфона у петербуржца в лифте.