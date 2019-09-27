Культурной столице не хватает рабочих рук

Несмотря на рост безработицы, в Санкт-Петербурге по-прежнему не хватает кассиров, отделочников, пекарей.

По данным на сентябрь городу не хватает специалистов рабочих профессий, сообщает сервис для поиска работы и сотрудников Работа.ру. В настоящем дефиците кассиры и маляры, по данным аналитиков на каждую сотню вакансий маляров в Петербурге находится лишь резюме лишь 10 соискателей. Правда, ту надо иметь в виду, что специалисты-отделочники пока еще не всегда ищут работу при помощи высокотехнологичных сервисов, и далеко не все знают что такое вообще – резюме. Вместе с тем, дефицит строительных специальностей также объясним развитием строительной отрасли.

Также сложно найти кассиров, по данным Работа.ру на сто рабочих мест (вакансий) приходится всего 12 резюме. Это также можно объяснить ростом высокими показателями оборотов розничной торговли и переменами в ритейле, которые происходят в Петербурге в 2019 году.

Также мало поваров и пекарей: на первых приходится две вакансии на одного, на второго – три. Кстати, спрос на пекарей может быть вызван ростом популярности локальных булочных и пекарен, которых в Петербурге уже насчитывается более тысячи ста.

В дефиците также крановщики, инженеры по обслуживанию оборудования, токари, разнорабочие. Ожидаемо, что в Москве также не хватает рабочих, в самом дефиците там крановщики. Впрочем, наверное, это неудивительно: масс-медиа вовсю пропагандируют специальности типа чиновника, менеджера, юриста-экономиста или блогера, забывая при этом, что, например, квалифицированный газоэлектосварщик может зарабатывать в разы больше многих офисных служащих.