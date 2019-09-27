Должники из Петербурга должны заплатить 150 млн рублей за капремонт до конца года

Должники из Петербурга должны заплатить 150 млн рублей за капремонт до конца года
87 тысяч петербуржцев не платили за капремонт ни разу. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

До начала следующего года в Северной столице планируют взыскать 150 млн рублей с петербуржцев, стабильно не платящих взносы на капитальный ремонт домов. Квитанции по долгам будут отправлены в октябре и ноябре.

Сейчас в списке Фонда капремонта числится более 365 тысяч злостных неплательщиков, из которых 87 тысяч петербуржцев не платили за капремонт ни разу. Всего с ноября 2014 года по сентябрь 2019 года Фонд собрал порядка 19 млрд рублей и недосчитался 1 млрд. С начала года из этой суммы удалось вернуть 148 млн рублей.

В этом году Фонд капремонта подал почти 59 тысяч заявлений в суд. Среди неплательщиков имеются и федеральные организации. К примеру, долг подведомственных Минобороны структур составляет порядка 80 млн рублей.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Водоканал представил список своих должников среди компаний Петербурга.

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