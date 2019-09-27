Должники из Петербурга должны заплатить 150 млн рублей за капремонт до конца года

До начала следующего года в Северной столице планируют взыскать 150 млн рублей с петербуржцев, стабильно не платящих взносы на капитальный ремонт домов. Квитанции по долгам будут отправлены в октябре и ноябре.

Сейчас в списке Фонда капремонта числится более 365 тысяч злостных неплательщиков, из которых 87 тысяч петербуржцев не платили за капремонт ни разу. Всего с ноября 2014 года по сентябрь 2019 года Фонд собрал порядка 19 млрд рублей и недосчитался 1 млрд. С начала года из этой суммы удалось вернуть 148 млн рублей.

В этом году Фонд капремонта подал почти 59 тысяч заявлений в суд. Среди неплательщиков имеются и федеральные организации. К примеру, долг подведомственных Минобороны структур составляет порядка 80 млн рублей.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Водоканал представил список своих должников среди компаний Петербурга.