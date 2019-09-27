В Минкультуры не смогли решить, кто будет развивать Этнографический музей в Петербурге

В Минкультуры не смогли решить, кто будет развивать Этнографический музей в Петербурге
Российский этнографический музей. Фото: Google.Maps

В Министерстве культуры состоялась защита пяти концепций развития Российского этнографического музея, по итогам которой комиссия ведомства не смогла выбрать ни один вариант из представленных и взяла таймаут.

Обсуждение комиссии ведомства проходило в течение 3,5 часов. За это время члены комиссии не смогли выбрать ни одного преимущественного варианта. По словам замминистра Аллы Маниловой, все концепции были очень интересными и содержательными, однако Этнографический музей пока не торопится назначать нового директора, поскольку у действующего директора Владимира Грусмана не закончился контракт.

Манилова признала, что на всех кандидатов члены комиссии смотрели «с точки зрения кадрового резерва руководителей».

Ранее GazetaSPb сообщала, что музей истории Петербурга взял главную награду «Музейного Олимпа».

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