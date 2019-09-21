Музей истории Петербурга взял главную награду «Музейного Олимпа»

В Петербурге подвели итоги конкурса в области музейного дела «Музейный Олимп 2019». Церемония награждения прошла в Большом петергофском дворце.

Музеем года был признан Государственный музей истории Санкт-Петербурга. Лауреатам вручили бронзовую статуэтку «Мнемозину», созданную скульптором Вячеславом Бухаевым.

Участие в конкурсе приняли 42 музея. Среди них федеральные, городские, областные, районные, а также музеи Сочи, Находки, Омска и других регионов. Победителей определили в семи номинациях

«У нас в городе мало солнца. Зато в непогоду нам есть, куда пойти, чтобы с пользой провести время. Мы идем в музеи, где нам всегда рады», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов на награждении.

«Музейный Олимп» проводится в Петербурге в 11-й раз. Он стал первым в России профессиональным конкурсом в области музейного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге открылась новая экспозиция Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда.