В октябре в Петербурге ожидается небольшое потепление

Этой осенью погода не балует жителей Северной столицы. В начале октября в Петербурге станет теплее, однако вместе с тем придут ветра и дожди.

Уже в ближайшие дни столбик термометра поднимется до +12 градусов, что будет сопровождаться туманами и дождями. В начале октября синоптики обещают «жару» до +14 градусов выше ноля. Но вместе с потеплением воздуха грядут сильный ветер, порывы которого могут достигать 15 м/с и проливные дожди.

Тепло продержится несколько дней, после первой недели октября температура вновь опустится до +5-7 градусов. Но заморозки, по прогнозам синоптиков, не настигнут Петербург раньше последней декады месяца.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала, что 23 сентября дорожные службы Ленинградской области убирали первый снег, в Лодейнопольском и Подпорожском районах.