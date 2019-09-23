На дорогах Ленобласти убирают первый снег

На дорогах Ленобласти убирают первый снег
Местные власти продолжают следить за ситуацией на дорогах. Фото: pixabay

В Ленобласти в минувшие выходные круглосуточно дежурило около 100 единиц спецтехники. Дорожники убирали снег, выпавший на востоке региона: в Лодейнопольском и Подпорожском районах.

До конца сентября в области наступает период «температурных качелей»: утром воздух прогревается, а вот в ночное время могут быть заморозки.

Как сообщили в администрации губернатора и правительства области, прогнозов о неблагоприятных погодных условиях и резкого понижения температуры пока не поступало. Однако местные службы продолжают следить за ситуация на дорогах.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Ленобласти выпадали снег и град. В Сети появлялись многочисленные фотографии природных явлений.

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На дорогах Ленобласти убирают первый снег