На дорогах Ленобласти убирают первый снег

В Ленобласти в минувшие выходные круглосуточно дежурило около 100 единиц спецтехники. Дорожники убирали снег, выпавший на востоке региона: в Лодейнопольском и Подпорожском районах.

До конца сентября в области наступает период «температурных качелей»: утром воздух прогревается, а вот в ночное время могут быть заморозки.

Как сообщили в администрации губернатора и правительства области, прогнозов о неблагоприятных погодных условиях и резкого понижения температуры пока не поступало. Однако местные службы продолжают следить за ситуация на дорогах.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Ленобласти выпадали снег и град. В Сети появлялись многочисленные фотографии природных явлений.