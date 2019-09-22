В Ленобласти выпали снег и град

Несмотря на солнечную погоду в Северной столице в воскресенье, 22 сентября, жителей Ленобласти застали осадки.

Непогода в виде града и первого снега застала жителей Усть-Луги и Назии. В Сети уже появились снимки природных явлений. На фотографиях видно, что землю засыпал довольно крупный град.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что ближайшие двое суток жителей Ленобласти продолжит настигать ухудшение температуры. Как сообщили в ГУ МЧС России по Ленинградской области, температура воздуха в ночное время опустится до минус двух градусов. Кроме того, в управлении предупредили об опасности на дорогах водителей. В эти дни им нужно быть особенно внимательными.