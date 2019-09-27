Восьмилетнюю девочку из Ленобласти полгода насиловал отец

Несовершеннолетняя жительница Ленинградской области рассказала о насилии со стороны собственного отца лишь спустя шесть лет.

Как стало известно GazetaSPb, мать девочки, проживающая в Тосно Ленобласти, обратилась с заявлением в полицию в четверг, 26 сентября. Она рассказала правоохранителям, что ее бывший 32-летний супруг на протяжении долгого времени насиловал их дочку 2004 года рождения, которой на тот момент было всего 8 лет.

По словам матери, ее бывший муж насиловал девочку дома, они тогда все вместе жили в Тосно. Насилие происходило в период с лета 2012 года по февраль 2013 года.

Женщина также отметила, что сейчас ее экс-супруг живет в Петербурге, где работает шеф-поваром в одном из заведений. Сейчас полиция проверяет обвинение.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Ленобласти арестовали пожилого тренера, подозреваемого в растлении подростка.