Росгвардейцы потушили баню во Всеволожске

Росгвардейцы потушили баню во Всеволожске
Причиной пожара в бане могло стать короткое замыкание. Фото: Фото: pixabay.com

Во Всеволожском районе Ленобласти загорелась баня на территории частного дома. Локализовать пламя удалось до приезда пожарных.

Сигнал тревоги поступил на пульт вневедомственного охраны в 15:38 часов 26 сентября. Наряд Росгвардейцев был направлен к частному дому. Проникновения в здание зафиксировано не было. Однако, наряд заметил запах гари и дым от бани на участке.

Возгорание было локализовано с помощью огнетушителя, сообщили в пресс-службе управления вневедомственной охраны Росгвардии.

Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание электросети. По этой же причине могла сработать сигнализация.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в садовом товариществе Кировец-3 загорелась хозяйственная постройка. Справиться с огнем удалось силами шести пожарных и двух единиц спецтехники МЧС.

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