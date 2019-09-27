Прорыв у станции «Елизаровская» оставил три дома без воды

Прорыв у станции &#171;Елизаровская&#187; оставил три дома без воды
Прорыв у станции метро "Елизаровская". Скриншот: vk.com/spb_today

В Невском районе Петербурга 27 сентября прорвало трубу с холодной водой. В результате аварии в трех жилых домах отключили воду.

Прорыв произошел у дома 11 по проспекту Елизарова. Местные жители обратили внимание на лужи. Вода забила из под асфальта, залив проезжую часть у станции метро «Елизаровская», рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

На период ремонта вода в зданиях будет подаваться по резервной схеме, сообщает «Мойка78» со ссылкой на ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

На месте работает аварийная бригада. Течь локализована. Сейчас коммунальщики ищут источник вытекания.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у дома 19 по Софийской улице во Фрунзенском районе прорвало трубу. На месте дефекта забил фонтан высотой в несколько метров.

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Прорыв у станции «Елизаровская» оставил три дома без воды
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