На Софийской прорвался новый фонтан

В Северной столице вновь прорвало трубу, на этот раз струя воды бьет около дома №19 по улице Софийской. Большой фонтан фотографируют местные жители.
Инцидент случился сегодня утром, 23 сентября, недалеко от «Колледжа Петербургской моды». Вода бьет из под земли, ее уровень превосходит высоту деревьев.
В комментариях в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «Вконтакте» пользователи пишут, что происходящее смотрится эффектно. По предварительным данным, на месте в момент прорыва никого не было.
Ранее в GazetaSPb сообщали о прорыве трубы в Приморском районе города. Проезжая часть буквально ушла под воду.