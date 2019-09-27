Матч «Зенит» — «Бенфика» продлит работу метро

В среду, 2 октября, состоится матч сине-бело-голубых и португальского футбольного клуба «Бенфика». В честь матча три станции метро будут работать до часу ночи.

Игра будет проходить на «Газпром Арене» 2 октября и начнется вечером, в 22:00. Петербургский метрополитен пошел навстречу фанатам и продлил время работы станций метро «Беговая», «Новокрестовская» и «Крестовский остров» до часу ночи, чтобы болельщики могли без проблем добраться домой после окончания матча, об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Остальные станции закроются на вход в штатном режиме, однако на выход будут работать до последнего пассажира, чтобы все посетители стадиона смогли достигнуть конечных пунктов.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о «Фан Променаде», который состоится перед началом встречи «Зенита» и «Бенфики».