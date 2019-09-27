Родственники погибших в теракте в петербургском метро просят оставить на памятнике имена

На протяжении нескольких месяцев между петербургским метрополитеном и активистами и родственниками жертв идет согласование памятной таблички о погибших 3 апреля 2017 года.

На эскизе памятника, разработанном учреждением ГУП «Петербургский метрополитен» имена жертв трагедии не указаны. В организации «Надо жить», помогающей оказавшимся в чрезвычайных ситуациях и жертвам терактов, предоставили эскиз со списком имен погибших в метро.

Первоначальный вариант был представлен на обсуждение еще в марте 2019 года, однако родственники жертв не согласились с табличкой и предложили другой эскиз. По информации АБН, никакой реакции на сегодняшний день из учреждения не последовало.

Напоминаем, что теракт произошел на станции метро «Технологический институт» 3 апреля 2017 года. Трагедия унесла жизни десяти человек.