Боксерский турнир памяти Дадашева проведут в Петербурге

В Петербурге осенью 2020 года пройдет турнир памяти боксера Максима Дадашева. Соревнования планируют сделать ежегодными.

«Впервые он состоится в сентябре 2020 года. Это будет вечер профессионального бокса», — приводит слова представителя Федерации бокса России ТАСС.

Напомним, Максим Дадашев скончался 23 июля в больнице. Боксер получил травмы в поединке с Субриэлем Матиасом в штате Мэриленд. После боя он почувствовал себя плохо и потерял сознание. Дадышева госпитализировали в критическом состоянии. У него диагностировали тяжелый отек мозга. Спортсмена в вели в искусственную кому после трепанации черепа. Он скончался, не приходя в сознание.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что боксер Сергей Ковалев посвятил победу Максиму Дадышеву. Спортсмен сошелся в бое за титул чемпиона в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации с британцем Энтони Ярдом.