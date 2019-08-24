Боксер Ковалев посвятил победу Дадашеву

Боксер Ковалев посвятил победу Дадашеву
Ковалев почтил память Дадашева. Фото: vk.com/hbo_boxing

Российский спортсмен нокаутировал своего британского соперника и заявил, что посвящает достижение погибшему коллеге.

Об этом стало известно 24 августа. На ринге встретились российский боксер Сергей Ковалев и британец Энтони Ярд. Они боролись за титул чемпиона в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации. Бой состоялся в Челябинске и завершился на 11-м раунде победой россиянина. Защитив титул, Ковалев заявил, что посвящает свою победу Максиму Дадашеву. Молодой человек скончался после боя от серьезности полученных травм.

Напоминаем, что за плечами Сергея Ковалева – 34 победы. Его соперник проиграл впервые – до этого он выиграл 18 соперников.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что соперник погибшего Дадашева не стал брать гонорар за бой. Обо всем сообщает boxingscene.com со ссылкой на представителя Матиаса. Он рассказал, что первое, о чем заявил боец, что ему «не нужен этот чек». Матиас мог бы получить 75 тысяч долларов.

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