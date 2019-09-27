В Москве умер мировой рекордсмен по парашютному спорту

В Москве умер мировой рекордсмен по парашютному спорту
Валерий Раевский умер в возрасте 83 лет. Фото: Pixabay

Сегодня, 27 сентября стало известно о смерти подполковника Военно-десантных войск РФ, мирового рекордсмена по парашютному спорту Валерия Раевского.

Он умер в своей квартире в Москве, сообщает «Комсомольская правда». Ему было 83 года. Установлено, что он умер естественней смертью.

Валерий Раевский — подполковник воздушно-десантных войск, он установил 14 мировых рекордов. Кроме того, он совершил 5615 прыжков с парашютом, в том числе 2534 испытательных.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге осенью 2020 года пройдет турнир памяти боксера Максима Дадашева. Соревнования планируют сделать ежегодными. Напомним, Максим Дадашев скончался 23 июля в больнице. Боксер получил травмы в поединке с Субриэлем Матиасом в штате Мэриленд.

Валерий Раевский смерть спорт
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