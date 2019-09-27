Из Лаппеенранты открывается новое прямое авиасообщение с Веной

Авиакомпания Laudamotion открывает прямой рейс в Вену в конце марта 2020 года. Планируется, что самолеты будут летать два раза в неделю. Laudamotion будет летать в Вену также из Хельсинки. Рейсы будут ежедневными, сообщает Yle.fi.

Стоит отметить, что это первый рейс бюджетных авиалиний из Финляндии в Австрию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что жители России с 1 сентября настоящего года будут обязаны предоставить полный комплект документов для получения шенгенской визы. Как сообщает министерство иностранных дел страны, посольства в Москве, в Санкт-Петербурге, а также Петрозаводске и Мурманске со вступлением закона будут работать по общепринятым правилам стран Евросоюза в отношении предоставляемого комплекта бумаг, требуемых для заявления на визу.