Ученые рассказали, чем вызваны загадочные заболевания дипломатов на Кубе

Так называемым "гаванским синдромом" заболели около 40 человек. Фото: Pixabay

Так называемым "гаванским синдромом" заболели около 40 человек. Фото: Pixabay

Ученые пришли к выводу, что загадочные заболевания дипломатов на Кубе могут объясняться отравлением инсектицидами.

«Это первое возможное объяснение, не предполагающее политически мотивированной атаки на представителей обеих стран», – сообщает Neue Zürcher Zeitung.

О загадочных заболеваниях стало известно в 2017 году, когда американские дипломаты после резкого шума внезапно потеряли слух. Кроме того, они жаловались на нарушения зрения, головокружение и головные боли. Позже появилась версия о целенаправленной атаке с помощью таинственного акустического оружия. Однако никаких доказательства, подтверждающих эту версию найти не удалось.

Справка:

Инсектициды это химические препараты, предназначенные для уничтожения вредных насекомых.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые убеждены: грязный воздух связан с развитием психических расстройств. К выводам пришли американские и датские ученые, который поделились результатами наблюдений в научном издании.