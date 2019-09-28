В шести музеях Петербурга стартовал фестиваль современного искусства

В фестивале примут участие - музей железных дорог России, музей истории религии, музей печати, музей гигиены, музей Арктики и Антарктики и Музей-квартира Льва Гумилева. Фото: https://vk.com/proarte

В фестивале примут участие - музей железных дорог России, музей истории религии, музей печати, музей гигиены, музей Арктики и Антарктики и Музей-квартира Льва Гумилева. Фото: https://vk.com/proarte

Сегодня, 28 сентября, в Северной столице стартует фестиваль на тему «Аналоговые сигналы». В 15 мероприятии «Современное искусство в традиционном музее» примут участие сразу несколько музеев.

Фестиваль проводится уже в 15 раз, он организован фондом «Про Арте».

Посетители смогу познакомиться как с работами российских творцов, так и художницы из Соединенных Штатов. Такую тему предложил руководитель отдела современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков.

Гостей также ждут лекции, видеопоказы и многое другое.

Ранее в GazetaSPb сообщали о проведении экофестиваля в Ботаническом саду. Его темой стал Великий чайный путь.