В шести музеях Петербурга стартовал фестиваль современного искусства

Сегодня, 28 сентября, в Северной столице стартует фестиваль на тему «Аналоговые сигналы». В 15 мероприятии «Современное искусство в традиционном музее» примут участие сразу несколько музеев.
Фестиваль проводится уже в 15 раз, он организован фондом «Про Арте».
Посетители смогу познакомиться как с работами российских творцов, так и художницы из Соединенных Штатов. Такую тему предложил руководитель отдела современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков.
Гостей также ждут лекции, видеопоказы и многое другое.
Ранее в GazetaSPb сообщали о проведении экофестиваля в Ботаническом саду. Его темой стал Великий чайный путь.