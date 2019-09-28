Бывший муж Поклонской обвинил женщин в домашнем насилии

Самыми агрессивными членами семьи являются женщины. Такое мнение выразил юрист Иван Соловьев, бывший муж депутата Госдумы Натальи Поклонской.

Аргументируя свои слова, юрист рассказал, что около 70% случаев насилия над детьми совершали матери, бабушки и тети. Он также добавил, что от агрессии женского населения страдают и мужчины, которые регулярно получают удары кухонной утварью. Иван Соловьев приводит соответствующую статистику.

Юрист подчеркнул, что в качестве рычага давления женщины используют детей, которые при разводе зачастую остаются с ними. Он также отметил, что «излишнее размусоливание» темы домашнего насилия выставляет россиян в негативном свете.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что российские женщины стали позже выходить замуж.