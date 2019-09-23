Российские женщины стали позже выходить замуж

В России увеличился средний возраст невест. В последние годы большинство россиянок выходят замуж в возрасте от 25 до 34 лет.

Несколько лет назад средний возраст бракосочетания для женщин составлял промежуток с 18 до 24 лет. Для мужчин возраст первой жениться остается неизменным и колеблется от 25 до 34 лет.

Согласно исследованиям Росстата, сообщают «РИА Новости», явление объясняется стремлением молодежи до брака получить образование, устроиться на работу, а также насладиться молодостью.

Ранее в GazetaSPb сообщали о среднем возрасте россиян. Показатели также основаны на исследовании ведомства. Оказалось, что больше всего молодых жителей в Чечне.