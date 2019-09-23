Российские женщины стали позже выходить замуж

Российские женщины стали позже выходить замуж
Явление объясняется стремлением молодежи до брака получить образование. Фото: pixabay

В России увеличился средний возраст невест. В последние годы большинство россиянок выходят замуж в возрасте от 25 до 34 лет.

Несколько лет назад средний возраст бракосочетания для женщин составлял промежуток с 18 до 24 лет. Для мужчин возраст первой жениться остается неизменным и колеблется от 25 до 34 лет.

Согласно исследованиям Росстата, сообщают «РИА Новости», явление объясняется стремлением молодежи до брака получить образование, устроиться на работу, а также насладиться молодостью.

Ранее в GazetaSPb сообщали о среднем возрасте россиян. Показатели также основаны на исследовании ведомства. Оказалось, что больше всего молодых жителей в Чечне.

брак росстат статистика
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Неисправный светофор стал причиной столкновения фуры и легковушки на ...
Бухгалтер из Петербурга сообщил о ложном захвате кафе
Надежда Тихонова избавит города России от неприятного запаха
Интервью: недвижимость в Петербурге продолжит дорожать
Всплывший в озере труп напугал жительницу деревни Селище
Посетитель кафе в центре Петербурга остался без 200 тысяч
Российские женщины стали позже выходить замуж
Официанта закинули в багажник, отвезли в лес и похитили у него два телефона ...