CNN: Волкер подал в отставку после публикации жалобы

CNN: Волкер подал в отставку после публикации жалобы
Информацию об отставке спецпредставителя США подтвердили уже три источника. Фото: pixabay.com

Американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер уходит в отставку. Все произошло через день после публикации жалобы. Сообщение связано с беседой президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Имя отправителя было не указано. В соответствующем письме упомянули Волкнера. Согласно информации CNN, Госдепартамент США ситуацию пока не комментирует.

После жалобы Волкера вызвали повесткой в конгресс США, где запущена процедура импичмента Трампа.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в отставку ушел пресс-секретарь патриарха Кирилла. Священника отстранили от должности в начале прошлого месяца.

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