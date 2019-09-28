Ночью во Всеволожском районе полыхали дом и сарай на 144 «квадратах»

Во Всеволожском районе Ленобласти пожарные тушили дом и сарай. Постройки загорелись сегодня ночью, 28 сентября, в поселке им. Ковалева.

Дом и сарай горели на площади 144 квадратных метра. К месту происшествия прибыли 13 спасателей и три единицы спецтехники.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Ленобласти, пожарные справились с огнем примерно за полтора часа. К 5:48 огонь был полностью ликвидирован. Причины возгорания и информация о возможных пострадавших не уточняются.

Ранее в GazetaSPb сообщали о пожаре на Апрашке в Петербурге. Спасатели больше часа боролись с огнем. В ликвидации были задействованы более 40 сотрудников. Причины случившегося уточняются.