Subaru может стать «дочкой» компании Toyota

Subaru может стать &#171;дочкой&#187; компании Toyota
Компании взаимодействуют в рамках существующего альянса. Фото: pixabay

Автомобильные марки Toyota и Subaru сообщили о взаимодействии. Компании уже опубликовали соответствующее официальное сообщение.

Результатом сделки может стать новый автомобиль. Toyota имеет 16.83% акций партнёра по альянсу. Планируется увеличение доли еще на 5% минимум. В результате автомобильный бренд Subaru станет дочерней компанией Toyota. Subaru также купит акции компании на сумму до 80 млн йен.

В настоящее время сделку изучают эксперты антимонопольной службы.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что Toyota планирует вложить 20 млрд в петербургский завод. Инвестиции рассчитаны до 2028 года. Компания займется повышением уровня работы сотрудников.

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