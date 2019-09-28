На Гражданке неизвестные украли из фургона 800 блоков сигарет

Злоумышленники заперли водителя фургона внутри авто во время выгрузки товара и забрали 800 блоков сигарет, зажигалки и энергетики.

Ограбление произошло в пятницу, 27 сентября в Калининском районе. Пострадавший, водитель-экспедитор, обратился с заявлением в местное отделение полиции. По словам мужчины, он подъехал к одному из домов по Гражданскому проспекту, чтобы выгрузить товар. В этот момент двое злоумышленников напали на него и, под угрозой расправы, заперли в кузове автомобиля.

Преступники проехали немного дальше, остановились и похитили все, что было внутри: около 800 блоков сигарет, а также зажигалки и энергетики. Сумма ущерба пока не установлена. Полиция разыскивает злоумышленников.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала об ограблении квартиры, из которой преступники вынесли имущество на 6 миллионов рублей.