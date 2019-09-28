Петербургские школьники распорядятся 30-миллионным бюджетом

В школах Центрального района Северной столицы впервые будет реализован проект «Твой бюджет в школе».

Всего участниками проекта станут 28 средних образовательных учреждений в Василеостровском, Петроградском и Адмиралтейском и Центральном районах. Суть проекта заключается в том, что учащиеся смогут выдвигать предложения по освоению бюджета в рамках школьной инфраструктуры. Среди примеров предлагаются скейтпарки, школьная радиостанция или звукозаписывающая студия.

Обсуждение вариантов начнется уже в октябре, а имена победителей озвучат в конце года, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Десять выбранных счастливчиков получат по три миллиона рублей на осуществление своих замыслов. Проекты будут реализовывать в течение следующего года.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о намерении Смольного запустить школу муниципальных депутатов.