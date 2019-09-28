«Зенит-2» сыграл с «Ленинградцем» вничью

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"Зенит-2" по-прежнему сохраняет первенство. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Встреча молодежных команд Северной столицы и Ленобласти закончилась со счетом 0:0.

Об этом сообщили в пресс-службе петербургского клуба. Голевой момент за пять минут до окончания игры едва не привел сине-бело-голубых к победе, но мяч пролетел над воротами. В первом тайме «Зенит-2» также взял инициативу в свои руки, однако это ни к чему не привело — ленинградцы оказались достойными соперниками.

Несмотря на результат матча, петербургские футболисты по-прежнему занимают лидерскую позицию в чемпионате, на их счету 24 очка.

Напоминаем, что сегодня, 28 сентября, состоится матч старших товарищей молодежного клуба. «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги. Встреча пройдет в гостях, на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 19:00. Питерские футболисты выйдут на поле в лазурной форме.

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