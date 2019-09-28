«Зенит» проведет матч с «Локомотивом» в лазурной форме

&#171;Зенит&#187; проведет матч с &#171;Локомотивом&#187; в лазурной форме
Футболисты наденут лазурную форму, московские соперники выступят в белой. Фото: Twitter

О том, что петербургские футболисты сыграют против московского «Локомотива» в форме лазурного цвета сообщили в пресс-службе клуба.

Публикация появилась в официальном твиттер-аккаунте «Зенита». Игра сине-бело-голубых с железнодорожниками состоится сегодня, 28 сентября в 19:00. Матч пройдет на территории москвичей, на стадионе «РЖД Арена».

Встреча проходит в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра будет транслироваться в прямом эфире телеканала «Матч-ТВ». Также на московских трибунах будут присутствовать две тысячи петербургских болельщиков.

Напоминаем, что на данный момент «Зенит» располагается на первой строчке турнирной таблицы, «Локомотив» чуть ниже — на третьей.

Ранее GazetaSPb сообщала о том, что петербургский метрополитен пошел на встречу болельщикам и продлил работу метро до часу ночи в день игры «Зенита» с португальской «Бенфикой».

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