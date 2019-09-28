Euromoney признал сервис МКБ лучшим в 2019 году

Согласно данным исследования британского журнала «Euromoney» Cash Management Survey — 2019 Московский кредитный банк (МКБ) занимает первую позицию в категории Best Service.

В исследовании «Euromoney» участвовало более 25 000 респондентов — казначеев и финансовых директоров крупнейших компаний из разных стран мира. Бизнесмены отвечали на вопросы издания о качестве управления денежными средствами и уровне банковского сервиса.

«Мы рады, что наш сервис признан лучшим среди банков, работающих в России. Это результат долгой работы, формирования принципиального нового подхода к банковскому обслуживанию, включающего в себя самые быстрые, удобные и безопасные финансовые решения. Сейчас на рынке наблюдается относительное равенство продуктового ряда и ценовых условий. За счет чего же в этом случае можно выиграть конкурентную борьбу? За счет качества сервиса, быстрой реакции и индивидуального подхода к клиентам. Правильность нашей стратегии отметили в «Euromoney»,

— прокомментировал директор департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов МКБ Филипп Литвиненко.

Исследование Cash Management Survey журнала Euromoney считается наиболее репрезентативным и престижным в финансовой среде. МКБ в 2019 году впервые подал заявку на участие в исследовании. В рамках исследования в каждой стране составляется список банков-кандидатов, аналитики Euromoney исследуют деятельность участников, проводят анкетирование и дают свое заключение.