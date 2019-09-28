«Дивный город» в «Гранд Каньоне» вновь открыли для посетителей

Неполадку устранили меньше чем за два часа. Фото: https://vk.com/divniigorod

Неполадку устранили меньше чем за два часа. Фото: https://vk.com/divniigorod

В игровой зоне торгово-развлекательного центра произошло чрезвычайное происшествие, и «Дивный город» был закрыт для входа.

Сегодня, 28 сентября, в «Гранд Каньоне» на проспекте Энгельса случилась авария. В следствие неполадок, оказалась недоступна детская игровая зона «Дивный город». В официальной группе детского центра точную причину происшествия не сообщили.

Как утверждает Мойка78, ссылаясь на очевидцев, в торговом центре, вероятно, прорвало трубу с горячей водой. Информации о пострадавших не поступало, остальные магазины работают в штатном режиме.

На данный момент неполадки устранены и «Дивный город» вновь открыт для маленьких посетителей.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что в результате коммунальной аварии возле станции метро «Елизаровская» три жилых здания лишились холодной воды.