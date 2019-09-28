«Локомотив» забил «Зениту»: до конца игры около получаса

У «сине-бело-голубых» еще есть возможность сравнять шансы на победу.

Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» проходит сегодня, 28 сентября, на «РЖД Арене». Прошла уже большая часть напряженной игры – у петербуржцев были удачные моменты, но ни один мяч пока не оказался в воротах противника. Зато в «Локомотиве» дела обстоят лучше – на 48-й минуте голом отличился полузащитник Гжегож Крыховяк, польский футболист. Счет остается 1:0 в пользу москвичей – болельщики негодуют, но продолжают верить в команду.

Напоминаем, сегодня на поле от «Зенита» вышли Лунев, Сантос, Иванович, Ракицкий, Караваев, Жирков, Барриос, Оздоев, Дриусси, Азмун и Дзюба.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что «Зенит-2» сыграл с «Ленинградцем» вничью. Несмотря на результат матча, петербургские футболисты по-прежнему занимают лидерскую позицию в чемпионате, на их счету 24 очка.