Петербуржец этой ночью поджег храм на Васильевском острове

Мужчину уже задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.

Об этом стало известно сегодня, 29 сентября. Обо всем сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу. Речь идет о храме на Мичуринской улице в Василеостровском районе. Он вспыхнул в ночь с пятницы на субботу. Спасатели узнали о возгорании в три часа ночи и отправились ликвидировать его. Они установили, что имел место быть поджог. Сотрудники правоохранительных органов уже задержали подозреваемого – им оказался 28-летний местный житель. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Петербуржца отпустили под подписку о невыезде. Храм тем временем сильно не пострадал.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что прихожане из Озерков намерены спасти храм от сноса. Прихожане, живущие в районе Озерки в Петербурге, расценили действия чиновников из Смольного, намеренных демонтировать храм, как «экстремистские».