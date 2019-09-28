В Петербурге целые сутки не могли вывезти 12 мин времен ВОВ

Наконец их отправили на полигон для ликвидации.

Об этом стало известно 28 сентября. Обо всем сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Двенадцать мин обнаружили в Кировском районе на территории Угольной гавани. О ней спасателям рассказали рабочие еще – взрывные устройства времен Великой Отечественной войны находились на Элеваторной площадке, 22, литера Щ.

Взрывотехники Западного военного округа узнали о минах 27 числа, но смогли приехать за ними только субботним вечером. Все это время они лежали в ожидании саперов. На данный момент их вывезли на полигон, где их должны были утилизировать.

Напоминаем, что при обнаружении подозрительных предметом стоит сразу обращаться в спецслужбы. Главное – ни в коем случае не прикасаться к ним.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что саперы вывезли из Петербурга четыре боеприпаса. Также саперы проверили местность неподалеку, чтобы понять, нет ли там еще подобных «сюрпризов». Поиски не увенчались успехом.