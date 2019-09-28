В Петербурге целые сутки не могли вывезти 12 мин времен ВОВ

В Петербурге целые сутки не могли вывезти 12 мин времен ВОВ
Фото: mil.ru

Наконец их отправили на полигон для ликвидации.

Об этом стало известно 28 сентября. Обо всем сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Двенадцать мин обнаружили в Кировском районе на территории Угольной гавани. О ней спасателям рассказали рабочие еще – взрывные устройства времен Великой Отечественной войны находились на Элеваторной площадке, 22, литера Щ.

Взрывотехники Западного военного округа узнали о минах 27 числа, но смогли приехать за ними только субботним вечером. Все это время они лежали в ожидании саперов. На данный момент их вывезли на полигон, где их должны были утилизировать.

Напоминаем, что при обнаружении подозрительных предметом стоит сразу обращаться в спецслужбы. Главное – ни в коем случае не прикасаться к ним.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что саперы вывезли из Петербурга четыре боеприпаса. Также саперы проверили местность неподалеку, чтобы понять, нет ли там еще подобных «сюрпризов». Поиски не увенчались успехом.

вов мины
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пенсионерка не пускала спасателей тушить пожар в квартире на Варшавской
В Петербурге целые сутки не могли вывезти 12 мин времен ВОВ
В Украине родились девочки с одним телом и двумя головами
Петербуржец ночью поджег храм на Васильевском острове
Внук Снуп Дога умер, прожив всего 10 дней
Пятеро детей получили травмы при взрыве гранаты в ЛНР
Велосипедиста, мешающего автомобилистам на Непокоренных, задержали
Судно с украинцами затонуло в Атлантике. 11 человек пропали