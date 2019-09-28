Пенсионерка не пускала спасателей тушить пожар в квартире на Варшавской

Пенсионерка не пускала спасателей тушить пожар в квартире на Варшавской
Женщина отказалась от госпитализации. Фото: https://vk.com/spb_today

Пожилая женщина почему-то не позволяла им войти, чтобы приступить к ликвидации возгорания.

Об этом стало известно 28 сентября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Они пишут, что пожар в квартире произошел на Варшавской улице на первом этаже дома. Спасателей вызвали местные жители, они прибыли через шесть минут.

В квартире проживает пенсионерка, которая по непонятной причине не открыла дверь пожарным. Им пришлось ее вскрывать, чтобы спасти петербурженку и приступить к ликвидации возгорания. В результате огонь потушен, а женщина наотрез отказалась от госпитализации. Остается надеяться, что она в порядке.

Что стало причиной инцидента – не уточняется. О пострадавших ничего не сообщается.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что петербуржец ночью поджег храм на Васильевском острове. Мужчину уже задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.

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