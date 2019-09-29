Беглов выразил соболезнования близким Марка Захарова

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким скончавшегося 28 сентября режиссера Марка Захарова. Свою речь он произнес от имени властей города, а также его жителей.

Градоначальник отметил, что отличие спектаклей под режиссурой Захарова состояло в особом почерке, новаторстве и глубине. В Петербург часто наведывался театр «Ленком», его художественным руководителем был Захаров, сообщает «Мойка78».

«Его ждали в Северной столице. Гастроли «Ленкома» всегда проходили с неизменным успехом», — рассказал Беглов.

Глава города добавил, что Захаров был настоящим гражданином страны. Также, среди его отличий, по словам Беглова, было острое ощущение времени и живое участие в судьбе страны.

Похороны Марка Захарова состоятся 1 октября на Новодевичьем кладбище в Москве. Гражданская панихида начнется в театре «Ленком» в 10 утра.

Ранее GazetaSPb сообщала, что скончался режиссер Марк Захаров.