Частный дом в Мурино тушили почти час

Пожар в частном доме в Мурино Всеволожского района Ленобласти начался в воскресенье утром, 29 сентября.

Местные жители сообщили о возгорании в экстренные службы в 5:05, 29 сентября. Огонь успел распространиться по площади 80 квадратных метров. На то, чтобы потушить постройку, пожарным понадобился почти час — о его ликвидации сообщали в 5:30.

В ликвидации пожара участвовали девять огнеборцев с использованием двух единиц техники. В ГУ МЧС по Ленинградской области уточнил, что информации о пострадавших не поступало. Причины возгорания уточняются.

Ранее GazetaSPb сообщала, что пенсионерка не пускала спасателей тушить пожар в квартире на Варшавской. В квартире живет пенсионерка. По непонятной причине она не захотела открыть дверь пожарным. Спасателям пришлось ее вскрывать,ради спасения петербурженки и тушения пожара.