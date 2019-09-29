СМИ обвинили Зеленского в оскорблении правительства Германии

Зеленский согласился с Трампом относительно того, что Меркель оказывает недостаточную поддержку для Украины. Фото: president.gov.ua

Зеленский согласился с Трампом относительно того, что Меркель оказывает недостаточную поддержку для Украины. Фото: president.gov.ua

Украинский президент Владимир Зеленский оскорбил немецкое правительство, обсуждая канцлера Германии Ангелу Меркель со своим коллегой из США Дональдом Трампом.

Как сообщает немецкое издание Der Spiegel, Зеленский согласился с Трампом относительно того, что Меркель оказывает недостаточную поддержку для Украины. Тем самым, как пишет таблоид, он оскорбил не только канцлера, но и все немецкое правительство.

Лидер фракции СДПГ в правительстве Германии Рольф Мютцених утверждает, что именно Меркель и на тот момент действующий глава МИД Штайнмайер сделали все необходимое для того, чтобы устранить угрозу возникновения очага военного конфликта в регионе.

Сейчас посол Украины в Берлине Андрей Мельник делает все возможное, чтобы сгладить нарастающий конфликт, отмечает издание. Дипломат заявляет, что украинский президент ценит участие Меркель в ситуации в стране.

Однако, несмотря на действия Зеленского, немецкое правительство обвиняет американскую сторону в сложившейся ситуации, отмечается в статье.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Захарова прокомментировала заявление о причастности России к скандальному разговору Трампа и Зеленского.