В Таллине и Стокгольме почтили память жертв крушения парома «Эстония»

Крушения судна, следовавшего из Таллина в Стокгольм, произошло 28 сентября 1994 года. Фото: pixabay

Крушения судна, следовавшего из Таллина в Стокгольм, произошло 28 сентября 1994 года. Фото: pixabay

В столицах Эстонии и Швеции состоялись памятные мероприятия по случаю 25-летней годовщины со дня катастрофы.

В воскресенье, 28 сентября, жители Эстонии и Швеции вспоминали погибших в трагедии, произошедшей 25 лет назад, сообщает служба новостей Yle.

Судно «Эстония», следовавшее по маршруту «Таллин — Стокгольм», попало в осенний шторм 28 сентября 1994 года. В результате стихии, были разрушены запорные механизмы носового визора, который открылся, повис на креплениях и впоследствии упал в воду. После чего вода хлынула на автомобильную палубу и паром с огромной скоростью пошел ко дну.

Трагедия унесла жизни 852 человек. Среди погибших было более 500 граждан Швеции, 285 жителей Эстонии и десять финнов. Спасено было всего 137 пассажиров.

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