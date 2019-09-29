Актер из «Американского пирога» женился втайне от поклонников

Актер из &#171;Американского пирога&#187; женился втайне от поклонников
Шон Уильям Скотт распрощался с жизнью холостяка. Фото: кадр из фильма "Американский пирог 2"

Американский актер, прославившийся благодаря молодежной комедии «Американский пирог» скрыл свою свадьбу от журналистов и фанатов.

О том, что Шон Уильям Скотт распрощался с жизнью холостяка, сообщает ресурс «Entertainment Tonight» со ссылкой на информацию пресс-секретаря актера.

Отметим, что имя его избранницы так и остается в секрете. О личной жизни Шона известно только то, что еще в 2012 году он сделал предложение модели «Victoria`s Secret» Линдсей Фримодт, однако парочка так и не поженилась, об их расставании стало известно через год после помолвки.

После отношений с Линдсей актер не давал комментариев по поводу своей личной жизни.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Сноуден заявил, что тайно женился в России. О своем семейном положении он рассказал в интервью The Guardian. Женой Сноудена стала Линдси Миллс. Пара расписалась два года назад в России.

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Актер из «Американского пирога» женился втайне от поклонников
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