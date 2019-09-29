Александринский театр уволил актера, участвовавшего в пикетах в поддержку Павла Устинова

Александринский театр уволил актера, участвовавшего в пикетах в поддержку Павла Устинова
Александринский театр. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Бывший актер Александринского театра Илья Дель рассказал о своем увольнении в своем Facebook-аккаунте. Актер предположил, что его увольнение могло быть связано с его политической деятельностью.

По словам актера, его увольнение было спонтанным с объяснением «мол много работ на стороне, не могу служить репертуару». Дель отметил, что когда он устраивался на работу год назад, он обсуждал с администрацией «занятости и участия в других проектах». Он добавил, что «грешным делом мысли и до пикетов долетать начали».

Позже худрук Валерий Фокин рассказал, что увольнение актера связано с тем, что он отказывался от предложенных ролей и переносил репетиции. По словам Фокина, между Делем и завтруппой состоялся разговор о том, что при подобном графике актера у театра нет возможности поддерживать с ним отношения.

Фокин отметил, что Дель с этим согласился, однако позже выложил пост, который «перевернул все с ног на голову».

Ранее GazetaSPb сообщала, что педагога уволили из-за откровенных фото, сделанных в 2000-х.

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