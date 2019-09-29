В Саудовской Аравии убили личного телохранителя короля

Генерал находился в гостях в момент ссоры. Фото: pixabay

Генерал находился в гостях в момент ссоры. Фото: pixabay

В результате перестрелки погиб бригадный генерал королевской охраны КСА Абдель Азиз Фахем. Он скончался в больнице от полученных ранений.

Трагический инцидент произошел сегодня, 29 сентября, во время ссоры в Джиде. Пятеро сотрудников безопасности получили ранения, также пострадали два мирных жителя. Все в настоящее время находятся в городском медучреждении.

Согласно данным МВД королевства, сообщает государственное агентство SPA, огонь был открыл другом погибшего. Сам генерал находился в гостях в момент произошедшего.

Ранее в GazetaSPb сообщали о погибших рыбаках в Карелии. Мужчины оказались в воде, когда их лодка перевернулась.