В Карелии погибли три рыбака из-за перевернувшейся лодки

В Карелии погибли три рыбака из-за перевернувшейся лодки
Лодка перевернулась. Фото: pixabay.com

Одному человеку из компании удалось выжить.

Все случилось 27 сентября. Подробностями инцидента поделились в СУ СК РФ по республике Карелии. Четверо мужчин отправились рыбачить на озеро Вермас в Кемском районе. На рыбаках не было спасательных жилетов, но они все равно сели в моторную лодку. В какой-то момент она по непонятной причине перевернулась – трое мужчин не выжили, только одному удалось добраться до берега и рассказать о происшествии. Бездыханные тела достали из воды спустя время.

Ведомство в связи со случившимся собирается принимать процессуальное решение. Больше никаких официальных данных не разглашается.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что из озера в Ленобласти достали автомобиль с трупом рыбака. Машину под водой заметил житель Каменногорска, который вызвал спецслужбы. Спасатели подняли на поверхность старенький «Ниссан», внутри обнаружив бездыханное тело мужчины.

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